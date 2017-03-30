Україна очікує отримати 600 млн євро від ЄС з 3 по 7 квітня - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. З 3 по 7 квітня Україна очікує отримати 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС. Про це у Twitter написав речник Глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"З 3 по 7 квітня очікуємо макрофінансової допомоги з боку ЄС у розмірі 600 млн євро", - написав С.Цеголко.
З 3 по 7 квітня очікуємо макрофінансової допомоги з боку ЄС у розмірі 600 млн євро. - Президент після зустрічі з Юнкером.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 березня 2017 р.
За його словами, таку заяву зробив Президент Україна Петро Порошенко за результатами зустрічі з Головою Європейської Комісії Жан-Клод Юнкером.
Як повідомляв УНН, Європейський союз у найближчі тижні надасть Україні макрофінансову підтримку обсягом 600 млн євро.