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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59146 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 129527 просмотра

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Украина ожидает на выборах 150 наблюдателей из Канады

Украина ожидает на выборах 150 наблюдателей из Канады

Киев  •  УНН

 • 9196 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня 50 долгосрочных наблюдателей из Канады официально начинают свою миссию в Украине. Ожидается, что за неделю до дня выборов им на помощь прибудут около ста краткосрочных наблюдателей. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном в Twitter канадской миссии по наблюдению за выборами в Украине, передает УНН.

Сегодня официально объявлено о начале Канадской Миссии по наблюдению за очередными выборами Президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019, говорится в релизе.

Наблюдатели будут следить за всеми аспектами избирательного процесса и оценивать соблюдение международных стандартов демократических выборов и национального законодательства о выборах президента Украины.

"Мы приветствуем возможность наблюдать за предстоящими президентскими выборами. Канадская Миссия является нейтральной и беспристрастной в своей оценке и мы надеемся, что наша миссия будет способствовать демократическому процессу в Украине", - приводит миссия слова руководителя Оли Одинской-Грод.

Так, группа из 50 долгосрочных наблюдателей прибыла в Украину в начале февраля 2019 года. После трехдневной установочной сессии по различным аспектам избирательного процесса они начнут работать во всех регионах Украины, в которых будет проводиться голосование.

Ожидается также, что около ста краткосрочных наблюдателей прибудут в Украину за неделю до дня выборов, чтобы усилить работу ДСС на местах.

Украинские Национальные Новости

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