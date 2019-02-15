Украина ожидает на выборах 150 наблюдателей из Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня 50 долгосрочных наблюдателей из Канады официально начинают свою миссию в Украине. Ожидается, что за неделю до дня выборов им на помощь прибудут около ста краткосрочных наблюдателей. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном в Twitter канадской миссии по наблюдению за выборами в Украине, передает УНН.
Сегодня официально объявлено о начале Канадской Миссии по наблюдению за очередными выборами Президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019, говорится в релизе.
Наблюдатели будут следить за всеми аспектами избирательного процесса и оценивать соблюдение международных стандартов демократических выборов и национального законодательства о выборах президента Украины.
"Мы приветствуем возможность наблюдать за предстоящими президентскими выборами. Канадская Миссия является нейтральной и беспристрастной в своей оценке и мы надеемся, что наша миссия будет способствовать демократическому процессу в Украине", - приводит миссия слова руководителя Оли Одинской-Грод.
Так, группа из 50 долгосрочных наблюдателей прибыла в Украину в начале февраля 2019 года. После трехдневной установочной сессии по различным аспектам избирательного процесса они начнут работать во всех регионах Украины, в которых будет проводиться голосование.
Ожидается также, что около ста краткосрочных наблюдателей прибудут в Украину за неделю до дня выборов, чтобы усилить работу ДСС на местах.