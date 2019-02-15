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Україна очікує на виборах 150 спостерігачів з Канади

Україна очікує на виборах 150 спостерігачів з Канади

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні 50 довгострокових спостерігачів з Канади офіційно розпочинають свою місію в Україні. Очікується, що за тиждень до дня виборів їм на допомогу прибудуть близько ста короткострокових спостерігачів. Про це йдеться у прес-релізі, оприлюдненому в Twitter канадської місії зі спостереження за виборами в Україні, передає УНН.

Сьогодні офіційно оголошено про початок Канадської Місії зі спостереження за черговими виборами Президента України, що відбудуться 31 березня 2019 року, йдеться у релізі.

Спостерігачі слідкуватимуть за всіма аспектами виборчого процесу та оцінюватимуть дотримання міжнародних стандартів демократичних виборів та національного законодавства щодо виборів президента України.

"Ми вітаємо можливість спостерігати за майбутніми президентськими виборами. Канадська Місія є нейтральною і неупередженою у своїй оцінці і ми сподіваємось, що наша місія сприятиме демократичному процесу в Україні", - наводить місія слова керівника Олі Одинської-Грод.

Так, група з 50 довгострокових спостерігачів прибула в Україну на Початку лютого 2019 року. Після триденної настановчої сесії з різних аспектів виборчого процесу вони почнуть працювати в усіх регіонах України, в яких проводитиметься голосування.

Очікується також, що близько ста короткострокових спостерігачів прибудуть до України за тиждень до дня виборів, щоб посилити роботу ДСС на місцях.

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