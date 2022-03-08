Украина ожидает присоединения энергосистемы к европейской в течение недели - Минэнерго

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“Сейчас заканчивается техническая подготовка синхронизации. Она должна завершиться в течение ближайших нескольких дней. Мы ожидаем, что в ближайшую неделю должно состояться наше присоединение”, - отметил министр, которого цитируют в Минэнергетики в Facebook.

Детали

Герман Галущенко подчеркнул, что Украина уверенно движется в направлении укрепления своей энергетической независимости. Министр выразил надежду, что Европа также пойдет соответствующим путем и откажется от российского газа.

“Мы предупреждали, что Россия использует газ как оружие. И вот сегодня это оружие уже на наших улицах. Европейцы просто должны принять для себя решение. Они просто должны отказаться от закупки российского газа и нефти. Возможности для диверсификации есть", - добавил он.

Глава Минэнерго подчеркнул, что европейские страны должны в своей политике руководствоваться новыми реалиями, с которыми столкнулся весь мир 24 февраля, когда Россия осуществилf военное вторжение на территорию Украины.

Дополнение

Первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме был пройден 24-26 февраля 2022 года.

И с первого дня войны украинская энергосистема работает в изолированном режиме. И она доказала свою стабильность и обеспечивает надлежащую частоту сети 50Гц.

Объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины должна была пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме, о чем сообщал министр энергетики Герман Галущенко. Он указывал, что такое испытание необходимо для дальнейшего решения по синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E.

ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европейского континента.