Україна очікує на приєднання енергосистеми до європейської протягом тижня - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Процес синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E перебуває на завершальній стадії. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у вівторок, 8 березня, пише УНН.
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“Зараз закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона має завершитись протягом найближчих декількох днів. Ми очікуємо, що у найближчий тиждень має відбутись наше приєднання”, - зазначив міністр, якого цитують в Міненергетики.
Деталі
Герман Галущенко підкреслив, що Україна впевнено рухається у напрямку зміцнення своєї енергетичної незалежності. Міністр висловив сподівання, що Європа також піде відповідним шляхом і відмовиться, зокрема, від російського газу.
“Ми попереджали, що Росія використовує газ як зброю. І от сьогодні ця зброя вже на наших вулицях... Європейці просто мають прийняти для себе рішення. Вони просто мають відмовитися від закупівлі російського газу і нафти. Можливості для диверсифікації є”, - додав він.
Очільник Міненерго підкреслив, що європейські країни повинні у своїй політиці керуватися новими реаліями, з якими стикнувся увесь світ 24 лютого, коли Росія здійснили військове вторгнення на територію України.
Доповнення
Перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі було пройдено 24-26 лютого 2022 року.
І з першого дня війни українська енергосистема працює в ізольованому режимі. І вона довела свою стабільність і забезпечує належну частоту мережі 50Гц.
Об’єднана енергетична система (ОЕС) України мала пройти перший тестовий період роботи у ізольованому режимі, про що повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко. Він вказував, що таке випробування необхідне для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E.
ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.