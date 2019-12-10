Президент обозначил ряд принципов, которые Украина никогда не уступит

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в нормандской формате в Париже обозначил ряд принципов, которые Украина не уступит на пути к установлению мира на востоке страны. Об этом заявил Зеленский во время встречи со СМИ по результатам саммита лидеров стран - участниц "Нормандской четверки" в Париже, сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.