Президент окреслив низку принципів, якими Україна ніколи не поступиться

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі в Нормандському форматі в Парижі окреслив низку принципів, якими Україна не поступиться на шляху до встановлення миру на сході країни. Про це заявив Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ за результатами саміту лідерів країн – учасниць "Нормандської четвірки" у Парижі, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.