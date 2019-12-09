Офис Президента опубликовал решение Нормандского саммита

На этой основе в стороны переговоров решили следующее:

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

Стороны отданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией все необходимые меры по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминную деятельность от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительных участков разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.

Они поощряют Трехстороннее контактную группу способствовать освобождению и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа “всех на всех”, начиная с “всех удеживаемых на всех удерживаемых”, при понимании, что международным организациям, включая Международным комитетом Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

Они поддержат достижения в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украина с целью полного выполнения своего мандата.

2. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать “формулу Штайнмайера” в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонних контактной группой.

Кроме того, предусматриваются дальнейшие шаги: политические советники и Минстр должны обеспечить выполнение договоренностей и согласовать проведение еще одной встречи в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических и безопасности условий, в том числе — для организации местных выборов.