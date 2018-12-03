Украина не пустила уже около 300 россиян из-за военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Государственная пограничная служба Украины с начала введения военного положения не пропустила в Украине около 300 граждан Российской Федерации. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"За прошедшие сутки в областях, где введено военное положение, не пропущено 57 человек. В целом почти - 300 человек", - сказал он.
Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченны в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение.