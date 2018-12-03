Україна не впустила вже близько 300 росіян через воєнний стан

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Державна прикордонна служба України з початку запровадження воєнного стану не пропустила до України близько 300 громадян Російської Федерації. Про це в ексклюзивному коментарі УНН речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"За минулу добу в областях, де введено воєнний стан, не пропущено 57 осіб. Загалом майже – 300 осіб", - сказав він.

Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну. 

25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан. 

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