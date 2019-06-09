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Украина не признает результатов так называемых парламентских выборов в Южной Осетии

Украина не признает результатов так называемых парламентских выборов в Южной Осетии

Киев  •  УНН

 • 10398 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины не признает результатов так называемых парламентских выборов на оккупированной Российской Федерацией территории Цхинвальского региона Грузии (самопровозглашенной Южной Осетии), состоявшихся 9 июня 2019 года. Об этом говорится в заявлении министерства в связи с проведением так называемых парламентских выборов на упомянутых территориях, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение и не признает результатов так называемых парламентских выборов на оккупированной Российской Федерацией территории Цхинвальского региона Грузии, которые состоялись 9 июня 2019 года", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Украина рассматривает этот шаг как очередную попытку России и ее оккупации легитимизировать ситуацию на оккупированной территории Грузии, в том числе в результате "этнических чисток" и многочисленных других систематических грубых нарушений прав человека.

"Украина подтверждает свою последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также приветствует мирные шаги правительства Грузии, в том числе на основе его инициативы "Шаг к лучшему будущему", направленные на примирение между грузинами и осетинами", - заявили в МИД.

Как сообщал УНН, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал указ президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО повторением сценариев в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии.

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