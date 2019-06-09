Україна не визнає результатів так званих парламентських виборів у Південній Осетії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України не визнає результатів так званих парламентських виборів на окупованій Російською Федерацією території Цхінвальського регіону Грузії (самопроголошеній Південній Осетії), що відбулись 9 червня 2019 року. Про це йдеться в заяві міністерства у зв'язку з проведенням так званих парламентських виборів на згаданих територіях, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення та не визнає результатів так званих парламентських виборів на окупованій Російською Федерацією території Цхінвальського регіону Грузії, що відбулись 9 червня 2019 року”, — йдеться в заяві.
Повідомляється, що Україна розглядає цей крок як чергову спробу Росії та її окупаційного режиму легітимізувати ситуацію, що склалася на окупованій території Грузії, у тому числі внаслідок “етнічних чисток” і численних інших систематичних грубих порушень прав людини.
“Україна підтверджує свою послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії, а також вітає мирні кроки Уряду Грузії, у тому числі на основі його ініціативи „Крок до кращого майбутнього“, спрямовані на примирення між грузинами та осетинами”, — заявили в МЗС.
Як повідомляв УНН, раніше заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав указ президента РФ Володимира Путіна про видачу паспортів мешканцям ОРДЛО повторенням сценаріїв в Придністров’ї, Південній Осетії та Абхазії.