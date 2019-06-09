Україна не визнає результатів так званих парламентських виборів у Південній Осетії

КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України не визнає результатів так званих парламентських виборів на окупованій Російською Федерацією території Цхінвальського регіону Грузії (самопроголошеній Південній Осетії), що відбулись 9 червня 2019 року. Про це йдеться в заяві міністерства у зв'язку з проведенням так званих парламентських виборів на згаданих територіях, передає УНН.