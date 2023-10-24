Украина не ищет политических скидок, а демонстрирует необходимый темп для начала переговоров о вступлении в ЕС в этом году - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина стремится как можно быстрее выполнить рекомендации Еврокомиссии и не ищет политических скидок, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в заседании коллегии еврокомиссаров - уполномоченных из 27 стран ЕС, передает УНН.
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«Украина как можно быстрее выполняет семь рекомендаций Еврокомиссии, чтобы начать переговоры о вступлении в этом году. Мы сделали много. Больше, чем можно было ожидать от страны, которая находится в состоянии войны. Но Украина не ищет политических скидок, мы демонстрируем необходимый темп», - сказал Президент.
Детали
Он уточнил, что среди выполненных рекомендаций – проведены реформы конституционного правосудия, согласно которой начат отбор судей Конституционного Суда в соответствии с выводами Венецианской комиссии, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Следующие шаги – это восстановление электронных деклараций для чиновников и их проверки во время военного положения, принятие закона о публичных деятелях, защита общества и государства от злоупотреблений, спровоцированных олигархами, а также принятие антимонопольного законодательства.
Также Президент отметил, что украинское медиазаконодательство приведено в соответствие со стандартами ЕС, а для защиты прав национальных меньшинств принят соответствующий законопроект.
Президент подчеркнул, что Украина будет готова к политическому решению о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году.
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