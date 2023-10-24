Україна не шукає політичних знижок, а демонструє необхідний темп для початку переговорів про вступ до ЄС цього року - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна прагне якнайшвидше виконати рекомендації Єврокомісії і не шукає політичних знижок, щоб розпочати переговори про вступ до ЄС цього року. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час участі в засіданні колегії єврокомісарів - уповноважених із 27 країн ЄС, передає УНН.
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«Україна якнайшвидше виконує сім рекомендацій Єврокомісії, щоб розпочати переговори про вступ цього року. Ми зробили багато. Більше, ніж можна було очікувати від країни, яка перебуває у стані війни. Але Україна не шукає політичних знижок, ми демонструємо необхідний темп», - сказав Президент.
Деталі
Він уточнив, що серед виконаних рекомендацій – проведені реформи конституційного правосуддя, згідно з якою розпочато відбір суддів Конституційного Суду відповідно до висновків Венеціанської комісії, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Наступні кроки – це відновлення електронних декларацій для чиновників та їх перевірки під час воєнного стану, ухвалення закону про публічних діячів, захист суспільства і держави від зловживань, спровокованих олігархами, а також ухвалення антимонопольного законодавства.
Також Президент зазначив, що українське медіазаконодавство приведене у відповідність до стандартів ЄС, а для захисту прав національних меншин ухвалено відповідний законопроект.
Президент підкреслив, що Україна буде готовою до політичного рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС цього року.
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