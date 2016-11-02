Украина не проголосовала за российский проект резолюции по информационной безопасности в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Генеральная ассамблея ООН сегодня приняла российский проект резолюции по информационной безопасности, за него не голосовала Украина, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Отмечается, что российский проект резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» был принят во время 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Единственной страной, которая не присоединилась к консенсусу, стала Украина, которая воздержалась при голосовании", - отметили в российском МИД.
Как сообщал УНН, в резолюции ПАСЕ изменили название "конфликт в Украине" на "российскую агрессию в Украине" .