Украина не проголосовала за российский проект резолюции по информационной безопасности в ООН

Отмечается, что российский проект резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» был принят во время 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Единственной страной, которая не присоединилась к консенсусу, стала Украина, которая воздержалась при голосовании", - отметили в российском МИД.

Как сообщал УНН, в резолюции ПАСЕ изменили название "конфликт в Украине" на "российскую агрессию в Украине" .