Україна не проголосувала за російський проект резолюції щодо інформаційної безпеки в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генеральна асамблея ООН сьогодні прийняла російський проект резолюції щодо інформаційної безпеки, за нього не голосувала Україна, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що російський проект резолюції “Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій в контексті міжнародної безпеки” був прийнятий під час 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
“Єдиною країною, яка не приєдналася до консенсусу, стала Україна, яка утрималася при голосуванні”, — зазначили в російському МЗС.
Як повідомляв УНН, у резолюції ПАРЄ змінили назву “конфлікт в Україні” на “російську агресію в Україні”.