Украина на следующей неделе в Брюсселе представит концепцию реабилитации ветеранов

“Концепция ветеранского пространства, как система перехода от военную в гражданскую карьеру, является серьезной составляющей психологической поддержки. Я на следующей неделе буду презентовать в Брюсселе в штаб-квартире НАТО”, — сказала Коляда.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на Востоке Украины.