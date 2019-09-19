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Україна наступного тижня у Брюсселі представить концепцію реабілітації ветеранів

Україна наступного тижня у Брюсселі представить концепцію реабілітації ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Україна наступного тижня у Брюсселі представить концепцію ветеранського простору. Про це під час брифінгу повідомила Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда, передає кореспондент УНН.

“Концепція ветеранського простору, як система переходу від військові до цивільної кар’єри, є серйозною складовою психологічної підтримки. Я наступного тижня буду презентувати в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО”, — сказала Коляда.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на Сході України.

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