Україна наступного тижня у Брюсселі представить концепцію реабілітації ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Україна наступного тижня у Брюсселі представить концепцію ветеранського простору. Про це під час брифінгу повідомила Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда, передає кореспондент УНН.
“Концепція ветеранського простору, як система переходу від військові до цивільної кар’єри, є серйозною складовою психологічної підтримки. Я наступного тижня буду презентувати в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО”, — сказала Коляда.
Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на Сході України.