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Украина наращивает экспорт изделий из древесины - Гослесагентство

Украина наращивает экспорт изделий из древесины - Гослесагентство

Киев  •  УНН

 • 19763 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. За первый квартал 2020 года прирост экспорта изделий из древесины составил 185 тыс. кубометров, или +8%. Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, передает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"За I квартал 2020 года экспорт изделий из древесины предприятиями отрасли составил более 185 тыс. куб. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий рост составляет +8%", - сообщил Заблоцкий.

Он отметил, что экспортный рост показали такие виды продукции: паркет индустриальный (экспортировано 32,2 тыс. квадратных метров, +7%), дрова колотые (3,9 тыс. кубических метров, +11%), пиломатериал обрезной (81,9 тыс. куб. м, +12%).

"Стоит отметить, что рост экспорта происходит тенденциозно, а не скачками. Наша продукция продолжает уверенно закрепляться на международных рынках и приносить прибыль", - сообщил глава Гослесагентства.

Также, по его словам, характерно то, что большинство из того, что экспортируется, это изделия из древесины с добавленной стоимостью, "а это свидетельствует о постепенном росте производственных мощностей. Это также и новые рабочие места, уплаченные налоги и поступления в бюджет".

Как сообщалось ранее в УНН, в горных районах Карпат уже высажено более 3,5 млн деревьев - Гослесагентство.

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