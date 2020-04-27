У гірських районах Карпат уже висаджено понад 3,5 млн дерев - Держлісагентство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У гірських районах Закарпаття, Львівщини, Буковини та Прикарпаття висаджено понад 3,5 млн дерев у межах програми відновлення суцільних зрубів при деревозаготівлі. Про це повідомляє пресслужба Держлісагентсва, інформує УНН.
Як зазначають у Держлісагентстві, "на Закарпатті вже висаджено майже 1 мільйон саджанців, на Львівщині – майже 1,2 млн, в Івано-Франківській області – 700 тис., у Чернівецькій області – 700 тис".
"Загалом, у Карпатському регіоні вже відновлено більше 1,5 тисячі га лісу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що державні лісогосподарські підприємства, що входять до сфери управління Держлісагентства, відновлюють всі суцільні зруби, на яких відбулася заготівля деревини.
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"Під час весняної лісокультурної кампанії у Карпатах заплановано відновити більше двох тисяч гектарів лісу", - повідомляють у агентстві.
Як повідомлялося раніше в УНН, двох працівників лісгоспу підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 2,5 млн грн.
Нагадаємо, директор лісгоспу піде під суд за схему з продажем деревини на 230 тис. грн.