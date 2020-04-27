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У гірських районах Карпат уже висаджено понад 3,5 млн дерев - Держлісагентство

У гірських районах Карпат уже висаджено понад 3,5 млн дерев - Держлісагентство

Київ • УНН

 • 12988 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У гірських районах Закарпаття, Львівщини, Буковини та Прикарпаття висаджено понад 3,5 млн дерев у межах програми відновлення суцільних зрубів при деревозаготівлі. Про це повідомляє пресслужба Держлісагентсва, інформує УНН

Як зазначають у Держлісагентстві, "на Закарпатті вже висаджено майже 1 мільйон саджанців, на Львівщині – майже 1,2 млн, в Івано-Франківській області – 700 тис., у Чернівецькій області – 700 тис".

"Загалом, у Карпатському регіоні вже відновлено більше 1,5 тисячі га лісу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що державні лісогосподарські підприємства, що входять до сфери управління Держлісагентства, відновлюють всі суцільні зруби, на яких відбулася заготівля деревини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У листопаді Зеленський підписав закон про заборону суцільної вирубки лісів у Карпатах.

"Під час весняної лісокультурної кампанії у Карпатах заплановано відновити більше двох тисяч гектарів лісу", - повідомляють у агентстві.

Як повідомлялося раніше в УНН, двох працівників лісгоспу підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 2,5 млн грн.

Нагадаємо, директор лісгоспу піде під суд за схему з продажем деревини на 230 тис. грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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