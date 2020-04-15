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Двох працівників лісгоспу підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 2,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Двом працівникам одного з державних лісогосподарських підприємств Закарпатської області повідомлено про підозру в завданні збитків державі на суму понад 2,5 млн грн через вирубку дерев. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

“За даними слідства, підозрювані допустили вирубку понад 400 дерев породи бук на території лісництва без наявності відповідних дозвільних документів. У результаті дій підозрюваних державі завдано збитків на суму понад 2 500 000 гривень”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру двом працівникам одного з державних лісогосподарських підприємств Закарпатської області.

“Вони підозрюються у зловживанні владою або службовим становищем що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Харківщині викрили поліцейських, які “кришували” групу “чорних лісорубів”. Орієнтовно їх дії призвели до збитків державі у розмірі 300 млн гривень.

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