Україна нарощує експорт виробів із деревини – Держлісагентство
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За перший квартал 2020 року приріст експорту виробів з деревини склав 185 тис. кубометрів, або +8%. Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький, передає пресслужба Кабміну, інформує УНН.
"За І квартал 2020 року експорт виробів з деревини підприємствами галузі склав більше 185 тис. куб. метрів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальне зростання становить +8%", - повідомив Заблоцький.
Він зазначив, що експортний ріст показали такі види продукції: паркет індустріальний (експортовано 32,2 тис. квадратних метрів, +7%), дрова колоті (3,9 тис. кубічних метрів, + 11%), пиломатеріал обрізний (81,9 тис. куб. м, +12%).
"Варто зазначити, що зростання експорту відбувається тенденційно, а не стрибками. Наша продукція продовжує впевнено закріплюватись на міжнародних ринках та приносити прибуток", – повідомив голова Держлісагентства.
Також, за його словами, характерно те, що більшість з того, що експортується, це вироби з деревини з доданою вартістю, "а це свідчить про поступове зростання виробничих потужностей. Це також і нові робочі місця, сплачені податки і надходження до бюджету".
Як повідомлялося раніше в УНН, у гірських районах Карпат уже висаджено понад 3,5 млн дерев - Держлісагентство.