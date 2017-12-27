Украина постарается как можно быстрее освободить политзаключенных из России и Крыма - Порошенко

“Украинские заложники остаются и в стране-агрессоре. И мы будем бороться за то, чтобы и Сущенко, и Сенцов, и все остальные, кто находится в России и оккупированном Крыму, как можно скорее были освобождены”, — заверил Глава государства.

Международная солидарность и решительность украинской власти, подчеркнул Порошенко, является этому залогом.

Напомним, Порошенко убежден, что остальные украинских заложников будут освобождены.

Как сообщал УНН, Президент заявил, что Украина с утроенной энергией работать над освобождением остальных заложников.