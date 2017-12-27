Україна намагатиметься якомога швидше звільнити політв’язнів з Росії та Криму - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україна за допомогою міжнародної спільноти намагатиметься якнайшвидше звільнити українських політв’язнів з Росії та Криму. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко в аеропорту Харкова після прибуття разом зі звільненими українськими заручниками з Донеччини, передає УНН.
“Українські заручники залишаються і в країні-агресорі. І ми будемо боротися за те, щоби і Сущенко, і Сенцов, і всі решта, хто перебуває в Росії й окупованому Криму, якомога швидше були звільнені”, — запевнив Глава держави.
Міжнародна солідарність та рішучість української влади, наголосив Порошенко, є цьому запорукою.
Нагадаємо, Порошенко переконаний, що решта українських заручників будуть звільнені.
Як повідомляв УНН, Президент заявив, що Україна з потрійною енергією працюватиме над звільненням решти заручників.