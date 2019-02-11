Украина направила ноту в МИД Италии из-за "представительства "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина направила вербальную ноту в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуру Вероны, в которых выражается протест против антиукраинских провокаций после того, как было объявлено об открытии 9 февраля так называемого "представительства "ДНР" в Вероне. Об этом говорится в обнародованном в понедельник комментарии посольства Украины в Риме, передает УНН.
"Посольство Украины решительно осуждает любые попытки продвижения и поддержки в Италии террористических группировок - фейковых "республик" на территории украинского Донбасса, что неприемлемо не только для страны-члена ЕС, но и для любого общества, которое разделяет демократические ценности и базовые правила современного мирового порядка", - указали в посольстве.
К таким позорным действиям в диппредставительстве отнесли и последнюю антиукраинскую провокацию местных пророссийских сил в итальянском городе Верона, которые объявили об открытии 9 февраля так называемого "представительства "ДНР" в Вероне.
"Посольством и МИД Украины в связи с этим проводятся мероприятия политико-дипломатического реагирования: отправлено соответствующую вербальную ноту в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуру Вероны, в которых выражается протест против антиукраинских провокаций, направленных на подрыв общеевропейской позиции в поддержку территориальной целостности Украинского государства, выясняется юридический статус этого "представительства", - указали в посольстве.
Как отмечается, открытие "представительства" вызвало возмущение не только украинской общины Италии, но и многих итальянских друзей Украины, выражающих поддержку нашей стране.
"К сожалению, и в Италии находятся свои политические маргиналы, которые, очевидно, готовы и в дальнейшем повышать уровень провокаций и прилагать усилия, чтобы получить большую благосклонность московских кураторов. Впрочем, мы убеждены, что упомянутые противоправные действия отдельных представителей местной веронской политической ячейки не будут способны поставить под сомнение твердую позицию итальянского правительства относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в посольстве.
Напомним, 9 февраля российские СМИ сообщили, что в Италии открыли второе "представительство "ДНР" - в Вероне.