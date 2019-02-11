Украина направила ноту в МИД Италии из-за "представительства "ДНР"

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина направила вербальную ноту в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуру Вероны, в которых выражается протест против антиукраинских провокаций после того, как было объявлено об открытии 9 февраля так называемого "представительства "ДНР" в Вероне. Об этом говорится в обнародованном в понедельник комментарии посольства Украины в Риме, передает УНН.