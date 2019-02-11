Україна надіслала ноту до МЗС Італії через відкриття "представництва "ДНР"

"Посольство України рішуче засуджує будь-які спроби просування та підтримки в Італії терористичних угрупувань - фейкових “республік” на території українського Донбасу, що є неприйнятним не лише для країни-члена ЄС, але й для будь-якого суспільства, яке поділяє демократичні цінності та базові правила сучасного світового порядку", - вказали у посольстві.

До таких ганебних дій у диппредставництві включили й останню антиукраїнську провокацію місцевих проросійських сил в італійському місті Верона, які оголосили про відкриття 9 лютого так званого “представництва "ДНР" у Вероні.

"Посольством та МЗС України у цьому зв’язку проводяться заходи політико-дипломатичного реагування: надіслано відповідну вербальну ноту до МЗС Італії, запити до префектури та квестури Верони, в яких висловлюється протест проти антиукраїнських провокацій, спрямованих на підрив загальноєвропейської позиції на підтримку територіальної цілісності Української держави, з’ясовується юридичний статус цього “представництва”, - вказали у посольстві.

Як зазначається, відкриття "представництва" викликало обурення не лише української громади Італії, але й багатьох італійських друзів України, які висловлюють підтримку нашій державі.

"На жаль, і в Італії знаходяться свої політичні маргінали, які, вочевидь, готові і надалі підвищувати рівень провокацій та докладати зусиль аби здобути більшу прихильність московських кураторів. Втім, ми переконані, що згадані протиправні дії окремих представників місцевого веронського політичного осередку не будуть спроможні поставити під сумнів тверду позицію Італійського Уряду щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України", - зауважили у посольстві.

Нагадаємо, 9 лютого російські ЗМІ повідомили, що в Італії відкрили друге "представництво "ДНР" - у Вероні.