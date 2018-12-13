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Украина вдохновила США на создание новой артиллерии для превосходства над Россией

Киев • УНН

 • 19164 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Армия США провела успешный обстрел артиллерией калибра 155-мм с расстояния 62 километров, что ознаменовало технический прорыв в области наземного вооружения и продвижения к заявленной цели - перегнать и превзойти возможности вооружения России и Китая, передает УНН со ссылкой на National Interest.

Украина вдохновила США на создание новой артиллерии для превосходства над Россией

Так, на полигоне Юма, штат Аризона, американские армейцы продемонстрировали модифицированную мобильную гаубицу M777A2.

“Мы только удвоили дальность действия нашей артиллерии на Полигоне Юма”, — заявил журналистам руководитель командования армии США, направленного на модернизацию армии, генерал-майор Джон Мюррей.

На сегодня артиллерийские гаубицы M777 или американские самоходные гаубицы были способны поразить цели на расстоянии всего в 30 км. Таким образом, увеличение дистанции до 62 км означает значительный скачок вперед наступательных возможностей страны.

Мюррей ясно дал понять, что цель этих усилий направлена на получение тактического преимущества над Россией и Китаем.

“Русские и китайцы смогли превзойти большинство наших систем”, — сказал Мюррей.

Ссылаясь на российское вторжение в Украину как на “сигнал к пробуждению”, Мюррей объяснил, что российское вооружение, тактика и военная интеграция вызвали особое беспокойство у руководителей армии США.

“В Украине мы видели сочетание дронов с артиллерией, использование дронов в качестве наводчиков. Их организационная структура и тактика стали сигналом для нас начать поиск более серьезной стратегии”, - пояснил Мюррей.

В Стратегии модернизации боевой машины армии на 2015 год особо отмечается обеспокоенность по поводу использования Россией современного оружия и бронетехники в Украине.

“Русские используют свои самые современные танки в Украине, включая Т-72Б3, Т-80 и Т-90. Все эти танки имеют 125-мм пушки, способные стрелять широким спектром боеприпасов, включая противотанковые/против-вертолетные ракеты с шестикилометровым диапазоном, а также улучшенную бронезащиту, включая активную защиту на некоторых моделях”, - говорится в стратегии.

Издание рассказывает также о ERCA — текущей инициативе, направленной на решение этой проблемы. Вооруженные силы США сейчас работают над прототипами артиллерийского оружия крупного калибра, в частности, модифицированной мобильной гаубицей М777А2. Американские разработчики утверждают, что она будет иметь радиус выстрела более 70 километров.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия разработала новую ракету средней дальности 9М729, способную нести ядерные боеголовки и достичь европейских столиц.

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