Україна надихнула США на створення нової артилерії для переваги над Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Армія США провела успішний обстріл артилерією калібру 155-мм з відстані 62 кілометрів, що ознаменувало технічний прорив у галузі наземного озброєння та просунення до заявленої мети - перегнати і перевершити спроможності озброєння Росії і Китаю, передає УНН з посиланням на National Interest.
Так, на полігоні Юма, штат Арізона, американські армійці продемонстрували модифіковану мобільну гаубицю M777A2.
“Ми тільки подвоїли дальність дії нашої артилерії на Полігоні Юма”, — заявив журналістам керівник командування армії США, спрямованого на модернізацію армії, генерал-майор Джон Мюррей.
На сьогодні артилерійські гаубиці M777 або американські самохідні гаубиці були здатні вразити цілі на відстані лише до 30 км. Таким чином, збільшення дистанції до 62 км означає значний стрибок вперед наступальних можливостей країни.
Мюррей ясно дав зрозуміти, що мета цих зусиль спрямована на отримання тактичної переваги над Росією і Китаєм.
“Росіяни та китайці змогли перевершити більшість наших систем”, — сказав Мюррей.
Посилаючись на російське вторгнення в Україну як на "сигнал до пробудження“, Мюррей пояснив, що російське озброєння, тактика і військова інтеграція викликали особливе занепокоєння у керівників армії США.
“В Україні ми бачили поєднання дронів з артилерією, використання дронів в якості навідників. Їх організаційна структура і тактика стали сигналом для нас почати пошук більш серйозної стратегії”, — пояснив Мюррей.
У Стратегії модернізації бойової машини армії на 2015 рік особливо наголошується стурбованість з приводу використання Росією сучасної зброї і бронетехніки в Україні.
“Росіяни використовують свої найсучасніші танки в Україні, включаючи Т-72Б3, Т-80 і Т-90. Всі ці танки мають 125-мм гармати, здатні стріляти широким спектром боєприпасів, включаючи протитанкові/проти-вертолітні ракети з шестикілометровим діапазоном, а також покращений бронезахист, включаючи активний захист на деяких моделях”, — йдеться в стратегії.
Видання розповідає також про ERCA — поточну ініціативу, спрямовану на вирішення цієї проблеми. Збройні сили США зараз працюють над прототипами артилерійської зброї більшого калібру, зокрема, модифікованою мобільною гаубицею М777А2. Американські розробники стверджують, що вона буде мати радіус пострілу понад 70 кілометрів.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг стверджує, що Росія розробила нову ракету середньої дальності 9М729, здатну нести ядерні боєголовки і досягти європейських столиць.