Украина на четверть увеличила производство замороженной морской рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Производство замороженной морской рыбы в Украине в январе-апреле достигло 3651 тонн, увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.
"По итогам января-апреля 2019 года в Украине было произведено 3651 тонны рыбы морской замороженной неразобранной. Это почти на четверть больше (23,6%), чем за аналогичный период прошлого года", - указали в агентстве.
Рост производства рыбной продукции наблюдалось также по следующим товарным позициям:
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- филе рыбное и прочее мясо рыбы (переработанное либо не переработанное на фарш), свежие или охлажденные - 776 тонн (3,2% к январю-апрелю 2018-го);
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- филе рыбное замороженное - 203 тонны (+125,6%);
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- филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле (кроме копченого) - 444 тонны (+50,5%);
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- рыба сушеная и вяленая - 1136 тонн (+4,4%);
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- продукты готовые и консервы из сельди, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 942 тонны (+9,2%);
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- готовые продукты и консервы из рыбы, другие (кроме целых или кусочками и блюд готовых из рыбы) - 5317 тонн (35,6%).
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Кроме того, в течение четырех месяцев 2019 года в Украине было произведено:
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- сельди соленой - 1240 тонн;
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- рыба соленая (кроме сельди) - 538 тонн;
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- лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый (включая филе лосося, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 163 тонны;
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- рыба копченая (включая филе, кроме тихоокеанского, атлантического и дунайского лосося и сельди, а также, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 1354 тонны;
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- продукты готовые и консервы из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 4648 тонн;
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- готовые продукты и консервы из другой рыбы, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 840 тонн;
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- икра других рыб - 925 тонн.
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Напомним, в течение трех месяцев 2019 года Украиной было поставлено на внешние рынки 119 тонн мороженой рыбы на 321 тыс. долларов США.