Україна на чверть збільшила виробництво замороженої морської риби
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Виробництво замороженої морської риби в Україні у січні-квітні сягнуло 3 651 тонни, збільшившись на 23% проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держрибагентства.
"За підсумками січня-квітня 2019 року в Україні було вироблено 3 651 тонну риби морської замороженої нерозібраної. Це майже на чверть більше (23,6%), ніж за аналогічний період минулого року", - вказали в агентстві.
Зростання виробництва рибної продукції спостерігалося також за такими товарними позиціями:
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- філе рибне та інше м'ясо риби (перероблене або не перероблене на фарш), свіжі чи охолоджені – 776 тонн (+3,2% до січня-квітня 2018 року);
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- філе рибне заморожене – 203 тонни (+125,6%);
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- філе рибне в'ялене, солоне чи у розсолі (крім копченого) – 444 тонни (+50,5%);
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- риба сушена і в’ялена – 1 136 тонн (+4,4%);
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- продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 942 тонни (+9,2%);
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- готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та страв готових із риби) – 5 317 тонн (+35,6%).
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Крім того, протягом чотирьох місяців 2019 року в Україні було вироблено:
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- оселедці солоні – 1 240 тонн;
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- риба солона (крім оселедців) – 538 тонн;
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- лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (включаючи філе лосося; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 163 тонни;
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- риба копчена (включаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося та оселедців, а також, крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 1 354 тонни;
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- продукти готові й консерви із сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 4 648 тонн;
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- готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 840 тонн;
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- ікра інших риб – 925 тонн.
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Нагадаємо, протягом трьох місяців 2019 року Україною було поставлено на зовнішні ринки 119 тонн мороженої риби на 321 тис. доларів США.