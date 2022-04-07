Украина может получить репарации от рф по самому оптимистичному сценарию до конца лета - Малюська

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"При самом оптимистичном сценарии, если россия и дальше будет продолжать такими же темпами просто ужасать своими неописуемо ужасными преступлениями, и мы будем видеть готовность Запада адекватно на это реагировать, тогда да - оптимистичный сценарий - конец лета", - сказал Малюська, отвечая на вопрос о репарациях со стороны рф.

При этом он отметил, что российские средства находятся на западных счетах, и "от нашего желания мало что зависит".

В другом интервью он добавил: "Источники есть, они более или менее понятны. У нас есть несколько вариантов возмещения ущерба, причиненного рф. Ключевой из них - направить средства рф, центробанка и фнб на нужды восстановления украинской инфраструктуры".

Дополнение

Потери Украины из-за войны, по оценкам правительства, превысили 560 млрд долларов.