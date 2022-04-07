Украина может получить репарации от рф по самому оптимистичному сценарию до конца лета - Малюська

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 25862 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 97723 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 63707 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 97191 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 133853 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 152416 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 332786 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138122 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124438 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 417707 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 47675 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 56846 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 56559 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 46135 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 43261 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 97764 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 332804 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 340020 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 417724 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 391420 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 12773 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 19114 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 93150 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 125727 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 144941 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Украина может получить репарации от рф по самому оптимистичному сценарию до конца лета - Малюська

Киев • УНН

 • 196858 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр юстиции Денис Малюська в эфире всеукраинского марафона заявил, что, по самому оптимистичному сценарию, Украина может получить репарации от россии до конца лета, пишет УНН.

Украина может получить репарации от рф по самому оптимистичному сценарию до конца лета - Малюська

Цитата

"При самом оптимистичном сценарии, если россия и дальше будет продолжать такими же темпами просто ужасать своими неописуемо ужасными преступлениями, и мы будем видеть готовность Запада адекватно на это реагировать, тогда да - оптимистичный сценарий - конец лета", - сказал Малюська, отвечая на вопрос о репарациях со стороны рф.

При этом он отметил, что российские средства находятся на западных счетах, и "от нашего желания мало что зависит".

В другом интервью он добавил: "Источники есть, они более или менее понятны. У нас есть несколько вариантов возмещения ущерба, причиненного рф. Ключевой из них - направить средства рф, центробанка и фнб на нужды восстановления украинской инфраструктуры".

Дополнение

Потери Украины из-за войны, по оценкам правительства, превысили 560 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,297.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,480.70