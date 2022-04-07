Україна може отримати репарації від рф за найоптимістичнішим сценарієм до кінця літа - Малюська

Цитата

"За найоптимістичнішого сценарію, якщо росія і надалі продовжуватиме такими ж темпами жахати просто своїми невимовно жахливими злочинами, і ми будемо бачити готовність Заходу адекватно на це реагувати, тоді так - сценарій оптимістичний - кінець літа", - сказав Малюська, відповідаючи на запитання про репарації з боку рф.

При цьому він зазначив, що російські кошти перебувають на західних рахунках, і "від нашого бажання мало що залежить".

В іншому інтерв'ю він додав: "Джерела є, вони більш-менш зрозумілі. У нас є кілька варіантів відшкодування шкоди, завданої рф. Ключовий з них - направити кошти рф, центробанку і фнб на потреби відбудови української інфраструктури".

Доповнення

Втрати України через війну, за оцінками уряду, перевищили 560 млрд доларів.