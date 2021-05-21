Украина может до 1 октября прекратить импорт электроэнергии из Беларуси и РФ: определяться будет регулятор

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"Ограничить доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества (Российская Федерация и Республика Беларусь - ред.), до 0 МВт ... Это постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 1 октября 2021 года", - говорится в проекте постановления НКРЭКУ.

Детали

Регулятор объяснил, что получил полномочия ограничивать импорт электроэнергии из РФ и Беларуси по закону №1396-IX.

Так, НКРЭКУ выносит соответствующий проект постановления на свое следующее заседание, которое состоится 26 мая.

Проектом постановления, в частности, предполагается временно ограничить доступную пропускную способность, что распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Вместе с этим предусматривается введение механизмов контроля за накоплением угля.

"Регулятор уделяет значительное внимание вопросу обеспечения безопасности поставок электрической энергии. В этом контексте ограничения импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), должны рассматриваться исключительно в комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности поставок электроэнергии в частности, в части соблюдения установленных графиков накопления угля производителями электрической энергии для подготовки к осенне-зимнему периоду", - указали в НКРЭКУ.

Что было ранее

Импорт электроэнергии из России и Беларуси был запрещен 8 апреля 2020 года постановлением НКРЭКУ. Это объясняли проблемами балансировки энергосистемы Украины и ограничением внутренней генерации. Решение стало возможным после принятия Верховной Радой закона "О рынке электроэнергии".

С 1 января, после девятимесячного запрета, импорт позволили восстановить.

Это произошло на фоне кризисной ситуации с поставками угля на ТЭС и тарифным кризисом.

Между тем в Верховной Раде на рассмотрении минимум два законопроекта по ограничению импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в феврале сообщил о намерении Украины "отрезаться" от электросети России и Беларуси до 2023 года.