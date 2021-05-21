Україна може до 1 жовтня припинити імпорт електроенергії з Білорусі та РФ: визначатиметься регулятор

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"Обмежити доступну пропускну спроможність для імпорту електричної енергії в Україну, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Російська Федерація та Республіка Білорусь - ред.), до 0 МВт... Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до 1 жовтня 2021 року", - йдеться у проекті постанови НКРЕКП.

Деталі

Регулятор пояснив, що отримав повноваження обмежувати імпорт електроенергії з РФ та Білорусі згідно з законом №1396-IX.

Так, НКРЕКП виносить відповідний проект постанови на своє наступне засідання, що відбудеться 26 травня.

Проектом постанови, зокрема, передбачається тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Разом з цим передбачається запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

"Регулятор приділяє значну увагу питанню забезпечення безпеки постачання електричної енергії. У цьому контексті обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), має розглядатись виключно в комплексі заходів, що направлені на забезпечення безпеки постачання електроенергії, зокрема, в частині дотримання встановлених графіків накопичення вугілля виробниками електричної енергії для підготовки до осінньо-зимового періоду", - вказали у НКРЕКП.

Що було раніше

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був заборонений 8 квітня 2020 року постановою НКРЕКП. Це пояснювали проблемами балансування енергосистеми України та обмеженням внутрішньої генерації. Рішення стало можливим після ухвалення Верховною Радою закону "Про ринок електроенергії".

З 1 січня, після дев'ятимісячної заборони, імпорт дозволили відновити.

Це сталося на тлі кризової ситуації з поставками вугілля на ТЕС і тарифної кризи.

Тим часом у Верховній Раді на розгляді щонайменше два законопроекти щодо обмеження імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у лютому повідомив про намір України “відрізатись” від електромережі Росії і Білорусі до 2023 року.