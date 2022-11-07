Украина должна сама определиться со сроками мирных переговоров с россией – Германия

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«Позиция правительства Германии не изменилась, а именно Украина самостоятельно должна решить, когда и на каких условиях начать переговоры с россией о возможном мирном урегулировании», — заявила официальный представитель правительства Кристиана Хоффманн на еженедельном брифинге для прессы .

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На вопрос о сообщениях американских СМИ о том, что Вашингтон частно давил на Украину, чтобы она дала понять, что открыта для переговоров с россией, после того, как президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров до тех пор, пока путин остается у власти, Хоффман ответила: «Я могу только сказать, что мы приняли во внимание эти сообщения, и мы видим основную готовность украинцев вести переговоры».

О нежелании россии участвовать в мирных переговорах она сказала: «Пока не было готовности российской стороны реально вести переговоры».

Хоффманн также «самым решительным образом осудила» продолжающуюся российскую бомбардировку Украины на девятом месяце войны.

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