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Україна має сама визначитися із термінами мирних переговорів з росією – Німеччина

Україна має сама визначитися із термінами мирних переговорів з росією – Німеччина

Київ • УНН

 • 243591 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Україна сама вирішує, коли та за яких обставин вести мирні переговори з росією, заявила у понеділок офіційний представник уряду Німеччини, передає УНН посилаючись на Reuters.

Цитата

«Позиція уряду Німеччини не змінилася, а саме Україна самостійно має вирішити, коли і на яких умовах розпочати переговори з росією про можливе мирне врегулювання», — заявила офіційний представник уряду Крістіана Хоффманн на щотижневому брифінгу для преси.

Деталі

На питання про повідомлення американських ЗМІ про те, що Вашингтон приватно тиснув на Україну, щоб вона дала зрозуміти, що відкрита для переговорів з росією, після того, як президент України Володимир Зеленський виключив можливість переговорів доти, доки путін залишається при владі, Хоффман відповіла: «Я можу тільки сказати, що ми взяли до уваги ці повідомлення, і ми бачимо основну готовність з боку українців вести переговори».

Про небажання росії брати участь у мирних переговорах вона сказала: «Поки що не було готовності російської сторони реально вести переговори».

Хоффманн також «найрішучішим чином засудила» російське бомбардування України, що триває, на дев'ятому місяці війни.

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