Україна має сама визначитися із термінами мирних переговорів з росією – Німеччина

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«Позиція уряду Німеччини не змінилася, а саме Україна самостійно має вирішити, коли і на яких умовах розпочати переговори з росією про можливе мирне врегулювання», — заявила офіційний представник уряду Крістіана Хоффманн на щотижневому брифінгу для преси.

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На питання про повідомлення американських ЗМІ про те, що Вашингтон приватно тиснув на Україну, щоб вона дала зрозуміти, що відкрита для переговорів з росією, після того, як президент України Володимир Зеленський виключив можливість переговорів доти, доки путін залишається при владі, Хоффман відповіла: «Я можу тільки сказати, що ми взяли до уваги ці повідомлення, і ми бачимо основну готовність з боку українців вести переговори».

Про небажання росії брати участь у мирних переговорах вона сказала: «Поки що не було готовності російської сторони реально вести переговори».

Хоффманн також «найрішучішим чином засудила» російське бомбардування України, що триває, на дев'ятому місяці війни.

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