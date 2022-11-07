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"Нам нема чого сказати": кремль відмовився коментувати повідомлення про переговори з помічником Байдена

"Нам нема чого сказати": кремль відмовився коментувати повідомлення про переговори з помічником Байдена

Київ • УНН

 • 322140 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У понеділок кремль відмовився коментувати повідомлення газети Wall Street Journal, що Вашингтон провів таємні переговори з вищими російськими офіційними особами щодо недопущення подальшої ескалації війни в Україні, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Раніше

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів переговори з помічниками володимира путіна, сподіваючись знизити ризик того, що війна в Україні переросте в ядерний конфлікт, писала Wall Street Journal.

Цитата

"Нам нема чого сказати з приводу цієї публікації", - заявив журналістам офіційний представник кремля дмитро пєсков.

Деталі

Він також відмовився коментувати повідомлення Washington Post про те, що Сполучені Штати приватно закликають Україну сигналізувати про те, що вони відкриті для переговорів з росією, після того як президент України Володимир Зеленський виключив можливість переговорів, поки путін перебуває при владі.

"Ну, так це чи ні, ми не знаємо", - сказав пєсков.

"Ще раз повторюю, що є деякі правдиві повідомлення, але здебільшого є повідомлення, які є чистою спекуляцією", - сказав він.

Він додав, що поки росія залишається "відкритою" для переговорів.

Додамо

В останні місяці стало відомо про кілька контактів на високому рівні між американськими та російськими офіційними особами, оскільки Вашингтон наполягав на тому, щоб будь-які переговори щодо припинення війни в Україні проводилися між Москвою та Києвом.

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