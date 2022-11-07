"Нам нема чого сказати": кремль відмовився коментувати повідомлення про переговори з помічником Байдена

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів переговори з помічниками володимира путіна, сподіваючись знизити ризик того, що війна в Україні переросте в ядерний конфлікт, писала Wall Street Journal.

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"Нам нема чого сказати з приводу цієї публікації", - заявив журналістам офіційний представник кремля дмитро пєсков.

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Він також відмовився коментувати повідомлення Washington Post про те, що Сполучені Штати приватно закликають Україну сигналізувати про те, що вони відкриті для переговорів з росією, після того як президент України Володимир Зеленський виключив можливість переговорів, поки путін перебуває при владі.

"Ну, так це чи ні, ми не знаємо", - сказав пєсков.

"Ще раз повторюю, що є деякі правдиві повідомлення, але здебільшого є повідомлення, які є чистою спекуляцією", - сказав він.

Він додав, що поки росія залишається "відкритою" для переговорів.

Додамо

В останні місяці стало відомо про кілька контактів на високому рівні між американськими та російськими офіційними особами, оскільки Вашингтон наполягав на тому, щоб будь-які переговори щодо припинення війни в Україні проводилися між Москвою та Києвом.