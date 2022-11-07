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"Нам нечего сказать": кремль отказался комментировать сообщения о переговорах с помощником Байдена

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В понедельник кремль отказался комментировать сообщение газеты Wall Street Journal, что Вашингтон провел тайные переговоры с высшими российскими официальными лицами по недопущению дальнейшей эскалации войны в Украине, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Ранее

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с помощниками владимира путина, надеясь снизить риск того, что война в Украине перерастет в ядерный конфликт, писала Wall Street Journal.

Цитата

"Нам нечего сказать по поводу этой публикации", - заявил журналистам официальный представитель кремля дмитрий песков.

Детали

Он также отказался комментировать сообщение Washington Post о том, что Соединенные Штаты частно призывают Украину сигнализировать о том, что они открыты для переговоров с россией после того, как президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров, пока путин находится у власти.

"Ну, так это или нет, мы не знаем", – сказал песков.

"Еще раз повторяю, что есть некоторые правдивые сообщения, но в большинстве своем есть сообщения, которые являются чистой спекуляцией", - сказал он.

Он добавил, что пока россия остается "открытой" для переговоров.

Добавим

В последние месяцы стало известно о нескольких контактах на высоком уровне между американскими и российскими официальными лицами, поскольку Вашингтон настаивал на том, чтобы любые переговоры по прекращению войны в Украине проводились между Москвой и Киевом.

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