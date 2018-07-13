Украина должна получить оборудование для противодействия кораблям РФ

"Мы должны получить новое оборудование, которое будет защищать береговую линию, новое оборудование, которое будет касаться самой современной техники, которая сможет очень эффективно действовать даже против российских кораблей", - сообщил Парубий.



Как сообщал УНН, в Одессе военные НАТО продемонстрировали водолазный компонент украинского-американских учений Sea Breeze-2018.

Напомним, международные военно-морские учения Sea Breeze-2018 пройдут с 9 по 21 июля.