Україна має отримати обладнання для протидії кораблям РФ

"Ми маємо отримати нове обладнання, яке буде захищати берегову лінію, нове обладнання, яке буде стосуватись самої сучасної техніки, яка зможе дуже ефективно діяти навіть проти російських кораблів", - повідомив А.Парубій.



Як повідомляв УНН, в Одесі військові країн НАТО продемонстрували водолазний компонент українсько-американських навчань Sea Breeze-2018.

Нагадаємо, міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018 пройдуть з 9 по 21 липня.