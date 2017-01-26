Украина должна дожать РФ по введению полицейской миссии на Донбассе - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украина должна дожать РФ в вопросе введения полицейской миссии на Донбассе. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Мы понимаем, что нам нужно в ОБСЕ, поскольку ОБСЕ является консенсусной организацией, как-то дожать Россию на эту (полицейский - ред.) миссию. И если Россия начнет использовать свое согласие на миссию для того, чтобы расшатывать, тогда у нас будет как минимум возможность обращаться к ОБСЕ и к нашим партнерам - США и по ЕС ", - сказал П.Климкин.
Он добавил, что без полицейской миссии ОБСЕ выборы на Донбассе не возможны.