Україна має дотиснути РФ щодо впровадження поліцейської місії на Донбасі - П.Клімкін

“Ми розуміємо, що нам потрібно в ОБСЄ, оскільки ОБСЄ є консенсусною організацією, якось дотиснути Росію на цю (поліцейську — ред.) місію. І якщо Росія почне використовувати свою згоду на місію для того, щоб розхитувати, тоді у нас буде щонайменше можливість звертатися до ОБСЄ і до наших партнерів — США і по ЄС”, — сказав П.Клімкін.

Він додав, що без поліцейської місії ОБСЄ вибори на Донбасі не можливі.