Украина имеет 45 обращений от украинцев на территории ЕС относительно признаков сексуального и трудового рабства - Лубинец
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украина получила обращение 45 украинцев, которые находятся в странах Европейского Союза, относительно признаков сексуального и трудового рабства. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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“На настоящее время у нас есть обращения 45 граждан Украины, которые находятся на территории европейских стран, и которые обратились к нам за помощью. Здесь нам гораздо легче, чем на территории россии, потому что есть наши дипломаты, есть омбудсмены иностранных стран, которые на постоянном контакте с мной. Они максимально вмешиваются в ситуацию, помогают нашим гражданам. И в этом разрезе могу сказать, что нам удается обеспечить практически весь спектор защиты прав наших граждан. Есть проработанные варианты возвращения наших граждан и извлечения из сексуального рабства. Факты использования граждан Украины, которые имеют признаки сексуального рабства, есть”, — сказал Лубинец.
Дополнение
Ранее Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что из социальных сетей стало известно, что россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера.
Он призвал правоохранителей принять надлежащие меры реагирования.