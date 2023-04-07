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Украина имеет 45 обращений от украинцев на территории ЕС относительно признаков сексуального и трудового рабства - Лубинец

Украина имеет 45 обращений от украинцев на территории ЕС относительно признаков сексуального и трудового рабства - Лубинец

Киев • УНН

 • 1086392 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украина получила обращение 45 украинцев, которые находятся в странах Европейского Союза, относительно признаков сексуального и трудового рабства. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Цитата

“На настоящее время у нас есть обращения 45 граждан Украины, которые находятся на территории европейских стран, и которые обратились к нам за помощью. Здесь нам гораздо легче, чем на территории россии, потому что есть наши дипломаты, есть омбудсмены иностранных стран, которые на постоянном контакте с мной. Они максимально вмешиваются в ситуацию, помогают нашим гражданам. И в этом разрезе могу сказать, что нам удается обеспечить практически весь спектор защиты прав наших граждан. Есть проработанные варианты возвращения наших граждан и извлечения из сексуального рабства. Факты использования граждан Украины, которые имеют признаки сексуального рабства, есть”, — сказал Лубинец.

Дополнение

Ранее Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что из социальных сетей стало известно, что россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера.

Он призвал правоохранителей принять надлежащие меры реагирования.

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