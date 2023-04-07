Україна має 45 звернень від українців на території ЄС щодо ознак сексуального та трудового рабства – Лубінець

Цитата

“На даний час у нас є звернення 45 громадян України, які перебувають на території європейських країн, та які звернулися до нас за допомогою. Тут нам набагато легше, ніж на території росії, бо є наші дипломати, є омбудсмани іноземних країн, які на постійному контакті зі мною. Вони максимально втручаються в ситуацію, допомагають нашим громадянам. І в цьому розрізі можу сказати, що нам вдається забезпечити практично весь спектор захисту прав наших громадян. Є пропрацьовані варіанти повернення наших громадян та витягання з сексуального рабства. Факти використання громадян України, які мають ознаки сексуального рабства, є”, — сказав Лубінець.

Доповнення

Раніше Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що із соціальних мереж стало відомо, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру.

Він закликав правоохоронців вжити належних заходів реагування.