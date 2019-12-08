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Украина летит на переговоры в Париж с "очень сильной позицией" - Мендель

Киев  •  УНН

 • 26098 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина имеет международную поддержку от союзников и отправляется на переговоры в "нормандском формате" с мощной позицией. Об этом сообщила в Facebook глава прессслужбы Офиса президента Юлия Мендель.

"Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет завершения войны", - написала Мендель.

Также она отметила, что из-за переговоров война не закончится 10 декабря и завышенные ожидания могут спровоцировать разочарование.

"Когда сегодня скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной "капитуляции", давайте охладим пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - отметила глава пресс-службы.

Мендель напомнила о отстроенном мосте в Станице Луганской, а также поэтапном разведении войск на Донбассе и возвращении Сенцова, Кольченко и пленных в Керченском проливе моряков.

"А еще никто не верил, что Зеленскому удастся вернуть Сенцова, Кольченко, наших моряков, захваченных в ноябре прошлого года. Но 7 сентября они наконец обняли своих родных", - подчеркнула Мендель.

Как сообщалось ранее, в Зеленского назвали три ключевые темы для обсуждения в "нормандском формате".

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