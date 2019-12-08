Україна летить на переговори у Париж з "дуже сильною позицією" - Мендель
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна має міжнародну підтримку від союзників і вирушає на переговори в "нормандському форматі" з потужною позицією. Про це повідомила у Facebook голова пресслужби Офісу президента Юлія Мендель.
"Ми в складній ситуації, але ми летимо в Париж з дуже сильною позицією. У нас є сильні союзники - Німеччина і Франція, у нас є підтримка на міжнародній арені, серед іншого і від США та Великої Британії. Але найважливіший наш союзник - це український народ, який хоче закінчення війни", - написала Мендель.
Також вона зазначила, що через перемовини війна не закінчиться 10 грудня і завищені очікування можуть спровокувати розчарування.
"Коли сьогодні скепсис і страхи виводять людей на мітинги проти вигаданої "капітуляції", давайте остудимо запал і згадаємо, що всі мирні ініціативи Володимира Зеленського супроводжувалися протестними акціями", - зазначила голова пресслужби.
Мендель нагадала про відбудований міст у Станиці Луганській, а також поетапне розведення військ на Донбасі та повернення Сенцова, Кольченка й полонених у Керченській протоці моряків.
"А ще ніхто не вірив, що Зеленському вдасться повернути Сенцова, Кольченка, наших моряків, захоплених в листопаді торік. Але 7 вересня вони нарешті обійняли своїх рідних", - підкреслила Мендель.
Як повідомлялося раніше, у Зеленського назвали три ключові теми для обговорення у "нормандському форматі".