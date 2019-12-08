У Зеленського назвали три ключові теми для обговорення на "нормандській зустрічі"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на завтрашній зустрічі у Парижі буде першочергово піднімати питання стосовно термінів і умов повернення полонених, припинення вогню та виведення бандформувань з території Донбасу. Про це повідомила у Facebook голова пресслужби Офісу президента Юлія Мендель.
"Перші три кроки, які підніме Президент Зеленський на зустрічі в Парижі: терміни і умови повернення полонених українців, справжнє, а не "фейкове" припинення вогню, і, звісно, виведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу", - написала Мендель.
Також вона зазначила, що без виведення проросійських військ з Донбасу неможливе проведення виборів.
"Останнє (питання щодо виведення військ) - умова для проведення виборів на Донбасі. Їх проведення, в рамках виборів по всій території України, може відбутися тільки коли там не буде чужих військ та незаконних збройних формувань. Так говорить Закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі, не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку - наш кордон, потім - вибори, адже це наші території, а місцеві вибори проходитимуть по всій Україні", - підкреслила голова пресслужби.