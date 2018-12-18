Украина хочет расширить санкции в отношении РФ: кто в списке

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины принял решение о внесении предложений в СНБО по применению ряда санкций к юридическим и физическим лицам, связанным с Крымом. В список попали порты, оборонные предприятия, незаконные раскопки, керченский мост, производство титана, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.