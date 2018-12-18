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Украина хочет расширить санкции в отношении РФ: кто в списке

Киев • УНН

 • 10577 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины принял решение о внесении предложений в СНБО по применению ряда санкций к юридическим и физическим лицам, связанным с Крымом. В список попали порты, оборонные предприятия, незаконные раскопки, керченский мост, производство титана, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Украина хочет расширить санкции в отношении РФ: кто в списке

Как сообщили в ведомстве, ограничительные меры (санкции) применяются к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к имущественным потерям, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод, а именно:

- к 23 физическим лицам, привлеченным к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или тех, которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации АР Крым и г. Севастополь;

- к некоторым российским предприятиям и предприятиям из стран Европы, обеспечивающих деятельность ООО "Титановые инвестиции" в г. Армянск на территории АР Крым;

- к 14 юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;

- к некоторым юридическим лицам, привлеченным к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переправу;

- к некоторым физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

"Введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины", - отметили в МинВОТ.

Напомним, Кабинет министров Украины передал на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) за вооруженную агрессию Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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