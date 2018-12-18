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Україна хоче розширити санкції щодо РФ: хто у списку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення про внесення пропозицій до РНБО щодо застосування низки санкцій до юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із Кримом. До списку потрапили порти, оборонні підприємства, незаконні розкопки, керченський міст, виробництво титану, передає УНН із посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Україна хоче розширити санкції щодо РФ: хто у списку

Як повідомили у відомстві, обмежувальні заходи (санкції) застосовуються до низки фізичних та юридичних осіб, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам України, порушують інтереси суспільства та держави, призводять до завдання майнових втрат, створюють перешкоди для повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, а саме:

— до 23 фізичних осіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об’єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації АР Крим та м. Севастополь;

— до деяких російських підприємств та підприємств з країн Європи, які забезпечують діяльність ТОВ “Титанові інвестиції” в м. Армянськ на території АР Крим;

— до 14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасово окупованих територіях;

— до деяких юридичних осіб, залучених до організації перевезень через порти “Темрюк”, “Кавказ” та Керченську паромну переправу;

— до деякіх фізичних осіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

“Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних та фізичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країними ЄС та США, що вподальшому сприятиме поверненню окупованих територій в правове поле України”, — наголосили у МінТОТ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України передав на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) через збройну агресію Російської Федерації.

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