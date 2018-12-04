Украина хочет договориться о режиме тишины во время новогодних праздников

"На предыдущем раунде переговоров в Минске мы договорились, чтобы отработать и выйти на последнем в 2018 году заседании на технологию режима тишины во время новогодних и рождественских праздников. И затянуть его хотя бы на каникулы", - сообщил он.



Как сообщал УНН, в России заявили, что так называемые представители временно оккупированных районов Донецкой области предложили украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря.



Как сообщал УНН, 3 декабря, ситуация в районе проведения операции вполне контролировалась Объединенными силами. Боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в частности, зафиксировано и 4 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.